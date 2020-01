Jouke de Vries krijt Langman Priis foar opbouwen noardlike universiteit

De Vries hat de priis tongersdeitejûn krigen mei de nijjiersresepsje Noard-Nederlân yn Martiniplaze. Yn de sjuery siet ûnder oaren boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf. Oosterman prize De Vries fanwege syn belûken fan it hiele noarden by de universiteit. Sa hat de RUG in fêstiging krigen yn Ljouwert.

It is de tredde kear dat de Langman Priis útrikt is, de priis is neamd nei Harrie Langman. Hy wie minister fan Ekonomyske Saken yn de jierren 70 en kaam op foar it belang fan it noarden. Persoanen en ynstânsjes dy't in ympuls jûn hawwe oan it noarden komme yn oanmerking foar de priis.