Myrthe de Boer fan Skarsterbrêge toant flagge op Jeugd Olympische Spelen

Reedrydster Myrthe de Boer fan Skarsterbrêge is tegearre mei iishockeyster Kimberly Collard keazen as flaggedrager fan Talent TeamNL mei de iepening van de Jeugd Olympische Winterspelen yn Lausanne. Dat sportevenemint is fan tongersdei oant woansdei en is foar bern tusken de 14 en de 18 jier.