Goutum set doarren iepen foar sinnepark: winst streamt werom nei it doarp

De 12 miljoen kWh enerzjy dy't mei it nije sinnepark yn 't jier opwekt wurde sil, is genôch foar sa'n 3.500 húshâldens yn Goutum, Ljouwert en omkriten. As alles neffens plan ferrint, is it sinnepark yn juny al klear.

Energeia, dat sinne-enerzjysintrales ûntwikkelet, bout en eksploitearret, hiert de grûn foar it sinnepark foar 25 jier fan de gemeente Ljouwert. Foar de ferkeap fan de stroom hat it bedriuw in kontrakt ôfsletten mei energieleveransier Energie VanOns, dy't gearwurket mei Energiek Goutum. Op dy wize giet de stroom direkt nei de klanten en de winst wurdt útbetelle oan Energiek en doarpsbelang Goutum, dy't tegearre in duorsum ynvestearringsfûns oprjochtsje.