Femke Kok: "Ik wit totaal net wêr't ik stean"

Op it Nederlânsk kampioenskip ôfstannen wie it kontrast hiel grut. Kok koe der hast net by en se wie tige bliid dat se har pleatste foar it EK en de WK ôfstannen. Triennen wiene der by Antoinette de Jong, om't se har op de yndividuele ôfstannen net pleatste. "Dochs is it moai dat sa'n ien as Femke har pleatst. Ik wit noch dat ik 17 wie en it EK allround ride mocht yn Thialf. Dan moatte je mar ien ding dwaan en dat is genietsje." Femke Kok heart it oan: "Dat sil ik seker dwaan. Ik doch gewoan mei, foar de leuk. Ik ha gjin doel kwa resultaat, ik wol benammen genietsje."

Femke Kok rydt de 500 meter op sneon, mar wat is der dan eins mooglik? "Ik haw gjin idee. Ik wit net wêr't ik stean. Ik bin noch in junior en sjoch dan ek net safolle nei wat de senioaren dogge." Ein desimber ferbettere se har persoanlik rekôr. Dat is no 38,14. "Mar it kin noch wol hurder, want myn folle ronde wie net sa goed. Yn Inzell ried ik earder alris 27,3 en no ryd ik 27,6."