It wie ien en al konsternaasje op stasjon Ljouwert. Yn de trein út Starum waard in fertochte jerrycan fûn dy't yn in rêchsek siet. Letter op de dei die bliken dat der gjin gefaarlik guod yn stiet, mar fanwege de fynst is wol de Explosieven Opruimingsdienst ynskeakele en it stasjon folslein ôfsletten. In 68-jierrige man fan Starum is oanholden. It is noch net bekend wat syn ferhaal krekt is. It stasjon is letter op de middeiwer frijjûn.