Most-wanted: in stellen apekop út Fryslân

Natuurmuseum Fryslân hat oanjefte dien by de plysje. It museum wist neat fan de pleatsing op de kanalen fan de ynternasjonale opspoaringsorganisaasje Interpol. Konservator Peter Koomen wie tige ferrast. De skedel stie ôfrûne moanne op in 'most-wanted' poster mei keunstwurken dy't it meast socht binne troch Interpol.

Grutte wearde

De skedel is in pear jier lyn yn de museumkolleksje terjochte kommen by in skinking fan ferskate apeskedels. Nei alle gedachten hearden dy by in samling fan in partikulier. Dêr sieten ek in pear oarang-oetans by. Hjoed-de-dei meie sokke skedels net mear samar meinommen wurde út it bûtenlân, dus der wurdt in soad jild foar betelle.

De stellen skedel fan Natuurmuseum Fryslân komt nei alle gedachten út Sumatra. It slot op de fitrine dêr't er yn lei wie frij maklik iepen te krijen. Dat hat Natuurmuseum Fryslân yntusken oanpast.