Provinsjes op besite by fernijende proeftún BioBizz hub yn Balk

De BioBuzz hub is in iepen ynnovaasje-omjouwing mei in ynrinlaboratoarium, in proefhal en produksjefasiliteiten dêr't bedriuwen harren ynnovaasjes teste kinne. Sa wurde se holpen om technologyen te ûntwikkeljen en op de merke te bringen.

Begjin 2019 joegen de noardlike provinsjes, SNN en it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat hast 2,3 miljoen euro subsydzje. Dêrfan wie goed 1,8 miljoen euro Europeeske subsydzje (EFRO). Mei de BioBizz hub fersterkt Noard-Nederlân de ynternasjonale kennis- en konkurrinsjeposysje yn de wrâld op it mêd fan wetter- en biobased technology flink.

De bou fan de proeftún is yn folle gong. Yn septimber 2020 sil de BioBuzz hub iepene wurde. Op dat stuit sille der minimaal acht start-ups plak hawwe yn de proeftún.

Tún nei de ynternasjonale merke

Nederlân rint foarop as it giet om wetter- en biobased technology. Yn Noard-Nederlân binne der ek genôch fernijende ideeën troch de campussen dy't hjir sitte. Lykwols komt in goed prototype faak net, of mei in soad omwegen, op de merke. Om dit te feroarjen nimt wettertechnologybedriuw Paques, mei kantoaren oer de hiele wrâld en in haadkantoar yn Balk, yn 2018 it inisjatyf om de proeftún BioBuzz hub op te rjochtsjen.