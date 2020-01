Fertochte fan oerfal gouden ringen yn Lippenhuzen langer yn foararrest

De twa mannen soene op de jûn fan 25 septimber ôfrûne jier de bewenners fan in wenning oan it Rjochtkeamerpaed yn Lippenhuzen oerfallen hawwe. Mei geweld waard in koffer mei 40 gouden ringen mei in wearde fan 7.500 euro ôfhandich makke. De bewenster is slein troch de oerfallers.

De bewenners hiene de gouden ringen te keap stean op Marktplaats. De Amersfoorter sei dat hy neat te krijen hat mei de oerfal. Hy soe dy jûn net yn Lippenhuzen west hawwe. Hy soe de oare fertochte út Amerfoort ek net kenne. Twa plysjeminsken kenden de man lykwols werom op kamerabylden.

De rjochtbank oardielde dat de man mear útlis jaan moatten hie en mei te min arguminten kaam om it bewiis dat der tsjin him leit te ûntkrêftigjen. De ynhâldlike saak stiet pland op 7 april fan dit jier. De Amersfoorter bliuwt yn elts gefal oant dy datum yn de finzenis. Neffens de rjochtbank is it noch net wis oft de saak begjin april behannele wurde kin.