Wurkstraf foar Wolvegeaster fanwege agressyf wêzen yn ferkear

De Wolvegeaster hat yn juny op de A32 by de ôfrit Akkrum in oare automobilist mishannele. De man hie op it lêste momint ynfoege op de ôfrit, wêrop de oare bestjoerder mei ljochtsinjalen kenber makke hjir net bliid mei te wêzen. De Wolvegeaster hat dêrnei de auto fêstriden en de bestjoerder in bloednoas slein. In pear dagen letter wie it wer safier op de A32. De Wolvegeaster soe by It Hearrenfean troch in froulike bestjoerder ôfsnien wêze. De man stapte út de auto en besocht de passazjier, de heit fan de frou, te slaan.