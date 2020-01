Station Ljouwert wurdt wer frijjûn: jerrycan mei floeistof net gefaarlik

De jerrycan siet yn in rêchsek en wie fêstmakke oan de trein. Yn ferban mei dizze saak is in man fan 68 út Starum oanhâlden. Dy soe der wat mei te krijen hawwe. In tsjûge hat sjoen dat de man by de trein weirûn. It pakketsje waard fannemoarn fûn. It stasjon waard ûntromme. Mar is yntusken wer frijjûn.

Spoar ien en twa bliuwe yn ferbân mei it spoarûndersyk fan de plysje foarearst noch ôfsletten. Stadichoan wurdt it treinferkear wer yn gong brocht.