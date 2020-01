Station Ljouwert wer frijjûn: jerrycan mei floeistof net gefaarlik

De jerrycan siet yn in rêchsek en wie fêstmakke yn de trein. Yn ferbân mei dizze saak is in man fan 68 út Starum oanholden. Hy sit fêst en wurdt heard troch de plysje. Dy soe der wat mei te krijen hawwe. In tsjûge hat sjoen dat de man by de trein weirûn. It pakketsje waard fannemoarn fûn. It stasjon waard ûntromme. Mar is yntusken wer frijjûn.

Treinen en bussen

De earste NS-trein rjochting it suden giet aanst wer fuort. Wat de treinen fan Arriva oanbelanget, wie datit noch efkes ôfwachtsjen. Want spoar ien en twa binne yn ferbân mei it spoarûndersyk noch efkes ôfsletten bleaun. Dat is om't de jerrycan fûn waard yn de trein dy't fan Starum ôf nei Ljouwert riden is. Mar yntusken binne ek dy spoaren wer frij en ride der ek wer bussen om it stasjon.