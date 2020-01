Cambuur set sterk útein tsjin Volendam: "Wy kinne in goeie slach slaan"

De winterstop duorre net hiel lang foar Cambuur: snein 21 desimber spile it de lêste wedstriid fan 2019. Dochs hat De Jong alwer nocht oan it twadde part fan it seizoen: "Ja, we hawwe der echt nocht oan. It wurdt in prachtige wedstriid mei in bulte minsken. Wy hawwe tsien dagen frij hân, dat hat allinne mar goed west. We binne no in wike oan it trainen, we ha efkes in pear momintjes prikkele, mar ek net te idioat."

Ofrûne wykein wie de seleksje op trainingskamp op De Veluwe. Ek dat is goed befallen. "Ik fyn it lekker om yn Nederlân te bliuwen. Ast yn it bûtenlân bist, hast faak sykte. En dat hawwe we no net hân. De sfear wie fantastysk."

Mei it duel mei FC Volendam set Cambuur útein oan de twadde seizoenshelte. "Dy is hiel wichtich. We kinne wol in goeie slach slaan", sa seit De Jong, dy't hopet dat syn ploech trochgiet dêr't it yn 2019 mei einige is. "We ha Jong Ajax, Feyenoord, Excelsior en no Volendam. We witte dat we op in heech nivo spylje moatte."