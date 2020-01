Man (68) út Starum oanhâlden om oantroffen jerrycan op Ljouwerter stasjon

Al sûnt tongersdeitemoarn hâldt in oantroffen pakketsje yn in Arriva-trein it stasjon fan Ljouwert ôfsletten. It stasjon waard ûntromme en der ride op dit stuit yn Fryslân gjin treinen fan of nei Ljouwert. It pakketsje blykt in jerrycan mei in ûnbekende floeistof te wêzen.