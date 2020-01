Fertocht pakketsje is jerrycan, EOD ûnderweis nei stasjon Ljouwert

Om dy reden is de EOD, de Explosieven Omruimingsdienst Defensie, oproppen. De helptsjinsten kinne net ynskatte hoe grut it gefaar krekt is en dêrom komt de EOD te plak.

Stasjonsgebiet ôfsletten

It stasjonsgebiet yn Ljouwert is noch hieltyd ôfsletten. Ek ride der yn Fryslân gjin treinen fan of nei Ljouwert.