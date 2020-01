UPDATE: Grutte brân by wettersportbedriuw Grou ûnder kontrôle

Neffens de brânwacht is de oarsaak fan de brân net bekend. Yn earste ynstânsje stie in kruser yn brân, mar dêrnei is it fjoer oerslein. Minsken yn de omjouwing is oanret út de buert fan de reek te bliuwen en helpferlieners romte te jaan. Ek moatte minsken ruten en doarren ticht hâlde fanwegen de reek. Twa meetploegen binne oanwêzich om te sjen of't der skealike stoffen frijkaam binne.

Polyester boaten

Yn de loads stiene in soad polyester boaten opslein foar reparaasje. Dêrtroch brânde it ferskriklik en is de brânwacht ek oergien nei GRIP1. It fjoer is ûntdutsen troch twa meiwurkers dy't oan it iten wiene en wat rûkten. Sy hawwe earst sels besocht it fjoer út te krijen, doe't dat net slagge is de brânwacht derby helle. By de brân binne 15 boaten ferlern gien.

Soad brânwachtkorpsen

De brânwacht fan Akkrum, Grou, Ljouwert, Burgum, Drachten, It Hearrenfean en Mantgum binne ynset om it fjoer te bestriden. Troch de hurde wyn wie der in gruttere kâns op in útwreiding fan de brân, mar it is dus slagge om it fjoer op 'e tiid út te krijen.

Der wurdt ûnderyk dien nei wat der troch de brân yn de omjouwing terjochte kaam is. Troch Wetterskip Fryslân wurde ek putten ôfdutsen, om't it sa wêze kin dat der rommel yn telâne kaam is.

Branwachtlju ferwûne

Twa brânwachtminsken rekken licht ferwûne doe't in muorre omfoel. Sy hiene gjin medyske behanneling nedich. Fierder hat ien fan de meiwurkers fan it bedriuw reek ynazeme, dizze persoan is troch ambulânsepersoniel neisjoen. In hûn dy't yn it pân wie wurdt fermist.