LIVE: Gjin treinferkear fan en nei Ljouwert, stasjon ûntromme om pakketsje

Der ride op dit stuit yn Fryslân gjin treinen fan of nei Ljouwert. Dat melde de ferfierders Arriva en de NS. Yn in lege trein fan Arriva op it stasjon yn Ljouwert waard tongersdeitemoarn in fertocht pakketsje fûn.

Besjoch hjirûnder live de situaasje op it stasjon fan Ljouwert: