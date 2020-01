LIVE: Fertochte jerrycan net gefaarlik, man (68) út Starum oppakt

Al sûnt tongersdeitemoarn hâldt in oantroffen jerrycan yn in Arriva-trein it stasjon fan Ljouwert ôfsletten. It stasjon waard ûntromme en der ride op dit stuit yn Fryslân gjin treinen fan of nei Ljouwert. Dit witte wy oant no ta:

* De EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, hat de jerrycan ûndersocht. Dêrút die bliken dat der gjin gefaar wie.

* In 68-jierrige man út Starum is oanholden. Hy sit fêst en wurdt heard troch de plysje.

* It fertochte pakketsje is in jerrycan mei in ûnbekende floeistof. De jerrycan wie yn in rêchsek fêstmakke yn de trein.

* Der is al sûnt tongersdeitmoarn gjin treinferkear fan en nei Ljouwert.

* It stasjonsgebiet fan Ljouwert is folslein ôfsletten.