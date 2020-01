Wurk oan sinnepark Easterwâlde giet troch, Miljeufederaasje fernuvere

Neffens GroenLeven, dat it sinnepark oanleit, is de útspraak fan de rjochter basearre op de diskusje oft it foech foar de oanlis by it ministearje of by de gemeente leit. It bedriuw sil kontakt opnimme mei it ministearje en foarsjocht gjin problemen by de fierdere oanlis fan it sinnepark by Easterwâlde: "dit is een formaliteit".