Unike filmbylden dûke op: earste oeren fan de befrijing yn Ljouwert

Syds Wiersma fan it Fries Film Archief is der wiis mei: "Wy hawwe wol mear filmkes fan de Befrijing. It giet dan om de Kanadezen dy't mei de tanks Ljouwert yn ride. Wat wy hjir sjogge, dat is hast net fêstlein. Dy earste oeren fan de Befrijing, der binne mar in pear dy't dat fêstlein hawwe. Ljouwerter Ruurd Rodenburg filme út syn sliepkeamersrút wei BS'ers rinnend yn de Spanjaardsleane. Dan is der is acht sekonden byld út Drachten. Dit is in minút as fjouwer unyk byld. Ik tocht fuort: Bingo."

It makket it filmke unyk yn syn soart. Wiersma: "Ja, want je sjogge ek de earste wifeling by de Ljouwerters. Kin de flagge no al of net út? Minsken sjogge om it hoekje om te sjen oft de befrijers echt yn oantocht binne."

In winkelman skiuwt op de muorre de tekst: Welcome, dear liberators en in oare doart it portret fan Wilhelmina wer boppe wetter te heljen. Stadichoan komt it besef dat Ljouwert frij is en dan barst it feest los.

"Het moet wel zo zijn dat opa en oma dit rolletje bewaard hebben voor dit moment. Daar hadden ze lang op gewacht", seit Ellen de Ruiter.