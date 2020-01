Grutte ferdieldheid oer rommere winkeltiden yn Ljouwert

Benammen út kristlike hoeke is der krityk op dit plan. Dûmny Alfons van Vliet rôp woansdei op Omrop Fryslân op ta ferset, mar ek it bun FNV is der bot op tsjin. It soe ta skea gean fan it winkelpersoniel dat yn trochsneed al net in protte fertsjinnet en de rekkenings betelje mei fan de rommere winkeltiden, sei Linda Vermeulen fan de FNV op it Iepen Poadium fan de gemeente Ljouwert. Hayo Galema is binnenstêdmanager fan Ljouwert, is foar it plan, en tinkt dat it goed is foar de winkels. De Business Club Grou is ek foar.

De gemeenteried soe nije wike in beslút nimme oer langere winkeltiden, mar dat is útsteld. De nije datum is noch net bekend.