"It reedriden giet stikken troch wedstriden dêr't net in harsens op de tribune sit"

"We binne bytiden mear as 24 oeren ûnderweis om yn de ien of oare rotstêd te kommen. En dan moatte we noch fan it hotel nei de iisbaan ta", seit Anema.

"It is eins in ferskriklik fak, en it wurdt bepaald troch minsken dy't ús ergens hinne stjoere omdat se dan sels op de ien nei heechste ferdjipping fan in grut flatgebou sitte kinne yn in hotel dêr't de boppeste ferdjipping in stripteaseklup is. Dat fine se moai."

Jillert Anema die syn útspraken yn it radioprogramma Weistra op wei.