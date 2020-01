Fjoerwurk ûnder fjoer: mar hoe sit it mei karbid?

Regeljouwing

It Fjoerwurkbeslút is fan krêft op saneamde pyrotechnyske mingsels. Karbid is lykwols net sa'n pyrotechnysk mingsel. Hjirtroch falt karbidsjitten net ûnder it Fjoerwurkbeslút. Lanlik is der dus gjin spesifike wetjouwing oer karbidsjitten. Al binne der fansels wol saken by it karbidsjitten, dy't ûnder oare wetjouwing falle. Sa binne de artikels fan de Wet Milieubeheer en bepalingen út it Wetboek fan Strafrecht fan tapassing op it karbidsjitten.

Op gemeentlik nivo binne der wol regels foar karbidsjitte. Sa moatte minsken dy't karbid ôfsjitte wolle dit yn de measte gemeenten melde. By de gemeente Súdwest-Fryslân moatte minsken dy't karbidsjitte wolle harren yn alle gefallen twa wiken yn it foar melde by de gemeente.

Yn guon gefallen moatte minsken in ûntheffing oanfreegje. Yn Noardeast-Fryslân is altyd tastimming fan de gemeente nedich en yn Eaststellingwerf hoege minsken hielendal gjin melding te meitsjen by de gemeente.