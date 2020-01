Boargemaster fan Súdwest-Fryslân slút drugshûs yn Snits

By in ynfal fûn de plysje 18 gram kokaïne yn de wenning. Der lei boppedat guod dat mei drugshannel yn ferbân brocht wurde kin, lykas ferpakkingsmateriaal en in waachskaal mei resten poeier. Yn de auto fan de bewenner waard 50.5 gram harddrugs fûn dy't ek foar de hannel bestimd wie.

De sluting fan drugsgebouwen moat kriminaliteit tsjingean, en fersteuring fan de iepenbiere oarder en oantaasting fan it wen- en libbenklimaat foarkomme.