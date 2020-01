Fertochten stekpartij Drachten bliuwe 30 dagen langer yn foararrest

De twa fertochte jonges fan 14 en 15 jier dy't belutsen wiene by de stekpartij yn Drachten, bliuwe 30 dagen langer yn foararrest. Troch de stekpartij kaam in 16-jierrige jonge om it libben. Dat de jonges langer fêst sitten bliuwe, is bekend makke troch it Iepenbier Ministearje nei in útspraak fan de bernerjochter.