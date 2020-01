Dijkstra's fan Berltsum ha earste hynst op keuring; dream komt út

Dêr kaam hy yn de kunde mei de hynstekeuring en de Fryske hynders. Hy rekke yn 'e betsjoening, kocht in hynder en sloech oan it fokken. En no stiet der út de eigen fokline in hynst op de grutte keuring. Wat in hiel soad fokkers nea slagget hawwe hy en Marjolein tegearre foarelkoar bokst. Oer de reden dat it harren slagge is, is Durk hiel nuchter. "It is gelok."