Sven Kramer: "Goud is realistysk, mar Roest is de favoryt"

Kramer fielt him goed. Hy is goed opknapt fan it auto-ûngemak yn Inzell en mei syn rêch giet it goed. "It is eltse dei wer ôfwachtsje, mar it giet no goed. Mar we ha no noch fjouwer dagen, dus it is ôfwachtsjen."

Neffens Kramer is goud op de 5000 meter wol realistysk. Op it NK ôfstannen siet Kramer mar in sekonde efter de winner Patrick Roest. "Net om Jorrit, mar Roest is de favoryt. Dat hat hy sjen litten. Mar ik ha de 'stijgende lijn' te pakken."