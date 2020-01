Nieuwsuur: foar pear tientsjes nei de hoeren yn Ljouwert

Sûnt de opheffing fan it bordeelferbod yn 2000 meitsje gemeenten sels út wat harren prostitúsjebelied is. Dêrtroch kinne froulju yn Ljouwert sagau't se 21 jier âld binne sân dagen yn de wike sechstjin oere deis wurkje. It gefolch fan it Ljouwerter belied is dat froulju swart wurkje en ûnder de priis.

Boargemaster Buma is op de hichte fan de problemen. Hy seit tsjin Nieuwsuur dat prostituees net echt sechstjin oeren wurkje, mar dat se foar in part fan de dei op it wurkplak binne sûnder te wurkjen. Buma wol dit yn de takomst foarkomme.

De reportaazje fan Nieuwsuur is woansdeitejûn is te sjen op NPO 2.