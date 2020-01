Misstannen yn bordelen Ljouwert, prostiuees wurkje ûnder de priis

Yn Ljouwert binne fjouwer bordelen mei dêryn 130 ruten, fertelt Judith Pennarts fan Nieuwsuur. Dêr wurkje froulju út East-Europa en Súd-Amearika. Se moatte in keamer hiere foar 60 oant 75 euro deis en sliepe ek yn in bordeel. It starttaryf foar seks is yn Ljouwert 35 euro, mar it komt ek foar dat it foar 20 euro al los kin.

De prostituees hawwe gjin kontakt mei de gemeente. Dy kontrolearret net oft se as selsstannige ynskreaun stean by de Keamer fan Keaphannel. De gemeente hat inkeld kontakt mei de útbaters fan de bordelen en hat dêr regels foar opsteld.

Nei in pear wiken gean de froulju faak wer fierder nei in oar plak. Dizze ûnwisse situaasje en it gebrek oan kontrôle wurket misbrûk yn de hân, seit Pennarts.

Boargemaster Buma hat okkerdeis foar it earst op wurkbesite west yn de bordelen. Hy sil it belied oanpasse. Der komt mear kontrôle op de prostituees sels, bygelyks oft se wol ynskreaun stean as zzp'er.