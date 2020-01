Fûgelspinnen en oare giftige bisten meikoarten yn Natuurmuseum Fryslân te sjen

Dy fergunning is nedich, fertelt direkteur Tom van Slooten. "Omdat we langer dan 7 dagen levende dieren in een omgeving laten zien heb je een dierentuinvergunning nodig." Dêr is er no mei dwaande, de lêste stikken wurde oan in kommisje oanlevere. "Dat gaat om zaken alsdierenwelzijn en veiligheidsprotocollen."

Yn febrewaris komme minsken nei Ljouwert om te sjen oft alles goed is. Neffens Van Slooten is de kâns lyts dat it noch misgiet.

"De tentoonstelling legt uit hoe gif zich in de natuur manifesteert en wat het betekent om gif in de natuur tegen te komen. Dat doen we met giftige dieren zoals de vogelspin, zwarte weduwe, adder en er komt zelfs een koningscobra. Die zitten allemaal in dubbelwandige terraria."

Hy is wiis mei de bisten. "Ik was al museumdirecteur en nu ben ik ook nog directeur van een dierentuin. Dat ga ik wel op mijn cv zetten."