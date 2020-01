HEA! Weryntreders by it korps yn Tsjerkwert

Wa't al wat âlder is, mar dochs noch leare wol in blaasynstrumint te bespyljen of wa't it muzykmeitsjen nei jierren wer oppakke wol, kin terjochte by it muzykkorps foar weryntreders yn Tsjerkwert. Hendrik en Ieb de Jong stapten der in jier lyn by, en se fine it meielkoar musisearjen prachtich.