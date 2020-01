Wurkstraf foar Ljouwerter dy't ambulânsemeiwurker en plysje mishannelet

In 23-jierrige Ljouwerter is woansdeitemiddei feroardiele ta in wurkstraf fan 100 oeren en in finzenisstraf fan twa wiken ûnder betingst. Hy krige de straf foar mishanneling fan in ambulânsemeiwurker en in plysje. Boppedat waard de man ûnder tafersjoch fan de reklassearring pleatst en moat er in kursus folgje oer de relaasje tusken alkohol en geweld.