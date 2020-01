Acht Fryske slachtoffers ha eachletsel oprûn troch fjoerwurk

Fan de acht slachtoffers dy't by it MCL binnenkamen, hawwe twa minsken bliuwend letsel oan de eagen. By de oare Fryske sikehûzen yn Drachten, It Hearrenfean en Snits binne gjin minsken behannele foar eachletsel troch fjoerwurk.

De beropsferiening Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) hâldt eachletsel fan 2008 ôf by. Hast de helte fan de slachtoffers rekket ferwûne troch fjoerwurk dat in oar ôfstekt. It grutste part fan de slachtoffers (65%) rekket ferwûne troch legaal fjoerwurk.

It NOG pleitet foar in algehiel fjoerwurkferbod.