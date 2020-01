Trije Fryske projekten meitsje kâns op Appeltje van Oranje 2020

"Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die maatjes koppelt aan sociaal kwetsbare jongeren en kinderen", leit Erik Blank fan Support Fryslân út. "Het Appeltje zou een mooie bekroning zijn op het werk dat we doen en voor onze vrijwilligers."

Blooming Bakery fan Fier is in sosjale ûndernimming dy't geweldslachtoffers op wei helpt by harren stappen nei selsstannigens. Famkes kinne dêrby wurkûnderfining yn 'e bakkerij opdwaan. Samen Goud fan Stichting Sociaal Goud is in projekt dat iensume âlderein helpt by it weromfinen fan harren libbensdoel.

De priis is in brûnzen byldzje, dat makke is troch prinses Beatrix, en in jildbedrach fan 15.000 euro. De winners krije de priis út hannen fan keningin Máxima op Paleis Noordeinde. Minsken kinne stimme oant 16 jannewaris.