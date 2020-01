Ielaak Kornelis Yske II is wer as nij; frijwilligers socht foar ûnderhâld

It skip hat ferline jier in grutte reis makke, nei Londen. Eins hat it skip dêr net fan te lijen hân, fertelle frijwilligers Johannes Hobma en Rinus Grondsma.

"Op de weromreis hie de boumaster ús op plakjes wiisd dy't oan ûnderhâld ta wienen," fertelt Johannes Hobma. "Doe ha we in plan makke om dat goed oan te pakken."

"It skip is fan ikehout en op guon plakken is der wytrot ynkaam. Dat moat der gau út, want dat fret it hout op," ljochtet Rinus Grondsma ta. "It giet ûnder oare om de wetterbalke, dat is in opsteande râne, dêr sitte drûchskuorren yn, der bliuwt wetter yn stean."

De waarme simmers binne net goed foar in houten skip. De frijwilligers ha dy rotte stikken derútkapt en der nije stikken hout ynset. En se ha it skip ek opnij farve en de binnenkant ha se ek ûnder hannen nommen.

"It is wer as nij, it blinkt deroer", seit Grondsma. "It skip is wer klear om te farren, earst werom nei Heech en dan yn de winterberging. Ein maart, begjin april komt de mêst omheech en kin it túch derop."

Foar it nije farseizoen sykje se noch frijwilligers, skippers en bemanningsleden. "En as se har ferfele, meie se ek komme foar it ûnderhâld."