Bewenners Nij Ylostins noch altyd yn ûnwissens: "Onzekerheid sloopt de mensen"

Elkien is fan plan om nij te bouwen op it plak dêr't Nij Ylostins stiet. Begjin desimber liet it kolleezje fan Súdwest-Fryslân lykwols witte de yntinsje te hawwen it kompleks oan te wizen as gemeentlik monumint. Fan sloop kin dan gjin sprake wêze. Pas op 25 febrewaris wurdt dúdlik oft it gebou dy status krijt.

Mar dat duorret fierstente lang, seit Schilling. Der moat sa gau as mooglik in ein komme oan de ûnwissens dêr't de bewenners no yn libje. Schilling mocht tiisdeitejûn by de kommisje Doarp, Stêd & Omkriten (DSO) ynsprekke út namme fan de bewenners. "De bewoners zitten al meer dan een jaar in onzekerheid. Dat doet wat met ze."