Kampanje tsjin drugslabs yn bûtengebieten

De kampanje rint yn Fryslân, Grinslân en Drinte. Sinjalen kinne anonym trochbelle wurde op 0800-7000 of online yn in befeilige omjouwing op 'meldmisdaadanoniem'.

Bedriging fan tsjûgen of in swijkultuer kinne derfoar soargje dat misstannen ûnsichtber bliuwe. It anonime meldpunt kin helpe minsken oan it praten te krijen. De kampanje wurdt útfierd yn gearwurking mei it Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), ôfdieling Noard, it Iepenbier Ministearje, de plysje en alve gemeenten yn Noard-Nederlân. Foar Fryslân binne dat Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Delfsyl, Appingedam, Loppersum, Het Hogeland, Westerkwartier, Emmen en Coevorden binne de dielnimmende gemeenten yn Grinslân en Drinte.

In tredde mear meldingen

By de plysje Noard-Nederlân kamen ferline jier mei-inoar 33 anonime meldingen binnen oer roduksje fan syntetyske drugs. Dat is 32% mear as yn it jier 2018. Nei alle gedachten binne der mear drugslabs as der opspoard wurde. Om foar te kommen dat ferhierders fan loadsen en skuorren op achterôf plakken mei grutte besommingen jild oerhelle wurde, komt der no in tsjinoffensyf.

Boargemaster Oebele Brouwer fan gemeente Achtkarspelen fynt it wichtich dat minsken yn it bûtengebied harren bewust binne fan de risiko's en meldingsmooglikheden.

"We wolle foarkomme dat kriminelen de feiligens en it ûndernimmersklimaat yn ús bûtengebieden oantaaste. Dêrom warskôgje we minsken foar de gefaren en bringe it anonime meldpunt ûnder de oandacht. It is wichtich dat we drugslabs net sjogge as allinnich in probleem fan de oerheid", seit Brouwer.

"In drugslab feroarsaket in soad ellende foar de omjouwing. As we mei ús allen wach binne op fertochte sinjalen, kinne we in hiel soad ellende foarkomme."