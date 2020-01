Renovaasje jachthaven it Amelân set pas oer moannen útein

Ien fan de punten fan krityk is dat der te min romte yntekene wêze soe foar de charterskippen. Der kamen oerlizzen, in nij plan en kolleezje en ried tochten dat se alle noazen no deselde kant op hiene. Dat bliek dochs net in gefal. "We hadden eind december al het signaal afgegeven om een pas op de plaats te maken, om de partijen de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan", leit wethâlder Theo Faber út.

Troch it útstel is it mar de fraach oft de útfiering noch slagje sil foar it kommende farseizoen. "Dinsdagavond is door de gemeenteraad de conclusie getrokken dat het dan zorgvuldiger is om na het komend vaarseizoen van start te gaan."