Joyce út Koudum hat wer in rolstoelbus mei help fan Emiel fan de Hûnekop

Joyce Sirag sit yn in rolstoel en kin net sûnder in oanpaste bus. Sjonger Emiel fan de Hûnekop kaam foar har yn aksje en stelde syn gitaar beskiber. Belangstellenden koene in bod dwaan. Dat smiet in bedrach fan 3500 euro op. De gemeente Súdwestfryslân die der noch in bedrach boppe-op en doe wie der mear as 6000 euro. Dat wie genôch foar in goede twaddehâns en dy fûn aksjefierder Paul Bieze yn Medemblik. De bus kaam tiisdei yn Koudum oan.