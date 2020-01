Gemeente siket eigner fan losrinnend hynder: 'Is dit paard van jou?'

It hynder is op dit stuit ûnderbrocht op in tydlik adres yn Boelensloane. De gemeente freget minsken dy't witte fan wa't it hynder is, om har te melden. "Is dit paard van jou of weet jij van die paard is? Neem dan contact op met Schutstalhouder Sliep". In mailadres is te finen op de facebookside fan de gemeente Achtkarspelen.