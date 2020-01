Hantekeningen moatte soarchsintrum Oentsjerk rêde

Mei in petysje besykje fertsjintwurdigers fan de bewenners in wensoarchsintrum yn Oentsjerk iepen te hâlden. It giet om it soarchsintrum Noflik Wenje foar minsken dy't demint binne. Neffens soarchgroep Patyna moatte de doarren op slot. It sintrum soe te lyts wêze.