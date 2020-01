Taksyferfier? Der binne noch 62 wachtsjenden foar jo

Soargen oer needsituaasjes

Ien fan de minsken dy't oan 'e belle lûkt, is Jan van Marrum út Harns. Hy is ôfhinklik fan taksyferfier nei it UMCG yn Grins fanwege akute leukemy. Hy hat yn ien wike tiid twa kear yn 'e wachtrige sitten mei mear as in heal oere wachttiid. Dat makket him tige ûnwis oer it feit oft er wol of net op 'e tiid in taksy kriget. Van Marrum makket him bot soargen oer hoe't it komt as er yn sân hasten nei it sikehûs moat as er koarts hat of as yn bloedwearden ynienen nei ûnderen gean. Dan is it fan libbensbelang dat er fuortendaliks dy kant op kin. Dat liket yn dizze sitewaasje net mooglik.

Stress

Van Marrum hat ferskat kearen syn beklach dien by De Friesland. Hy kriget te hearren dat it net oars kin en dat er it dochs gewoan by ZCN regelje moat. Dat jout in protte stress en neffens Van Marrum hawwe folle mear minsken der lêst fan. De taksybedriuwen binne ek net bliid mei hoe't it no giet. Ek sy moatte minsken wer trochferwize nei ZCN, wylst se earder de minsken gewoan ynplanne koene.

Nûmer 63 yn de wachtrige

By ZCN sizze se tsjin de kliïnten dat se te min minsken hawwe om rapper te wurkjen. Der wurdt al warskôge foar in lange wachttiid as je it nûmer belje. Van Marrum wie feline wike nûmer 63 yn de wachtirige.