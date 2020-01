Praktysk leare yn 'distribúsjesintrum': Spannend want der sit druk op

Yn in loads dêr't it hannelssintrum is, lizze boeken opslein fan ûnder oare útjouwerij Friese Pers Boekerij. De boeken binne opkocht troch in pleatslike ûndernimmer. De boeken binne ferkocht of se gean nei biblioteken yn 'e buert. De learlingen plastifisearje de boeken en meitsje se klear om te ferstjoeren, it saneamde 'order picking'. Se binne entûsjast, mar fine it ek spannend, want der sit wol druk op.

Yn it hannelssitrum wurket de skoalle gear mei pleatslike ûndernimmers, biblioteken, de gemeente Dantumdiel en Kennislab Noardeast-Fryslân.