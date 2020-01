Skylger festival Eilân giet dit jier net troch

Oerol

Foartearst giet it festival Oerol wol gewoan troch. Siart Smit, direkteur fan Oerol, seit hjir gjin soargen oer te hawwen. It festival hâldt him altyd al dwaande mei it sa lyts mooglik hâlden fan de saneamde ekologyske fuotprint.

It iennige wat der foar harren feroare is, is dat it fergunningstrajekt in stik dreger en djoerder wurden is. Foar ein jannewaris sil de organisaasje de trije nedige fergunningen oanfreegje. Dit giet yn goed oerlis mei gemeente en provinsje, seit Smit.

De organisaasje fan it festival wit lykwols net oft der ek partijen beswier oantekenje sille. Mar omdat se it trajekt sa soarchfâldich trochrûn hawwe, ferwachtsje se dat net.