Oranje-follyballers, mei Snitser Gijs van Solkema, net nei Olympyske Spelen

By it OKT leit foar de winner in ticket nei de Spelen yn Tokio klear. Om dêr kâns op te meitsjen hie Nederlân tiisdeitemiddei winne moatten fan Bulgarije. Dat siet der dúdlik net yn. De Bulgaren wiene mei 25-19, 25-16 en 25-15 fiersten te sterk foar Oranje.

Troch de nederlaach kin Nederlân de heale finale fan it OKT net mear berikke. Moandei waard der ek al kânsleas ferlern fan Servië (25-18, 25-18, 25-17). Woansdei spilet Nederlân de lêste pûlwedstriid fan it toernoai tsjin Frankryk.