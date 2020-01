HEA! De poppedokter fan Drachten

Al 35 jier is Jan Kalsbeek fan Drachten poppedokter. Hast eltse stikkene pop of bear kin er wol wer meitsje. En sûnt er meidien hat oan it tv-programma Repair Shop hat er it noch drokker. Mar Kalsbeek fynt it tankber wurk. Foaral as de minsken bliid binne as harren âlde pop wer as nij is.