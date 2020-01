Tennisser Arends: "De lucht in Canberra was de giftigste ter wereld"

De organisaasje fan it toernoai koe net oars dan it toernoai ferpleatse. It waard ferpleatst nei de stêd Bendigo, sa'n 600 kilometer fierderop. "Hier is niet veel aan de hand, het is hier niet omringd door bossen. Wel is hier ook veel rook langsgekomen. Inmiddels is het iets opgehelderd. Daar zijn we blij mee."

"Hun trots staat in vuur en vlam"

Arends is bot ûnder de yndruk fan de boskbrannen en wat it mei de minsken yn Australië docht. "Het heeft een enorme impact op de mensen hier. Mensen zijn nog steeds heel vriendelijk en behulpzaam, maar het is hier hun land, hun trots dat in vuur en vlam staat."