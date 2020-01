Keunstner Sjoerd de Vries (78) ferstoarn

Syn hannelsmerk wie dêrby de mingde technyk. De keunstner skildere net allinnich mei oaljefarve, mar bewurke it keunstwurk ek mei in mes. Sjoerd de Vries wurke fanút syn atelier yn De Muntflat op 't Hearrenfean.

Nettsjinsteande syn kwetsbere sûnens gie hy alle dagen om healwei sânen moarns nei It Hearrenfean ta om nei in dei wurkjen tsjin seis oere wer nei Ljouwert werom te kommen. De skilder neamde syn atelier sels syn 'magysk laboratoarium'.

Njonken syn (sels-)portretten wie it natuerlânskip fan De Deelen ek in favoryt ûnderwerp fan De Vries. Syn wurk is ûnder oare te sjen yn Museum Belvédère yn Oranjewâld. Sjoerd de Vries is 78 jier wurden.