Omrop TIP: De Sámi yn Sweden

De lêste jierren nimt de striidberens by de Sámi wer ta. Dat komt troch nije mynbouplannen, mar benammen troch de gefolgen fan de klimaatferoaring, dy't ek by de Poalsirkel bot te fernimmen is. "De winters binne de lêste jierren o sa ritich", seit rindierhâlder Kuhmunen. "Yn 'e hjerst wikselje strange froast en teiwaar inoar ôf. Jo krije dan in iislaach oer de boaiem, wêrtroch't de rindieren gjin fretten mear fine. Dat hat my al in soad bisten koste."

Klimaatdemonstraasje

Sadwaande is der dit jier foar it earst in klimaatdemonstraasje op de Sámi-wintermerk by in temperatuer fan -19. Kuhmunen demonstrearret sels net, mar hy fynt it wakker moai dat de Saminuorra, de Sámi-jongerein, de motor is achter it protest.