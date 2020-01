Deiflinters hawwe it dreech yn Fryslân, takom jier nije atlas

"Dy twa trends meitsje dat it net sa goed mear giet mei de deiflinters", fertelt Siep Sinnema, foarsitter fan de Flinterwurkgroep Fryslân. Dy wurkgroep is sûnt 2016 dwaande mei it meitsjen fan in nije atlas fan alle soarten deiflinters yn de provinsje. Dêrfoar wurde dy soarten tige sekuer yn 'e gaten hâlden.

Ek oan de tallen gewoane flinters kin fernommen wurde dat se lêst hawwe fan de drûchte. "Elkenien kent de koalflinters wol. Dy hawwe it ek hiel min dien. Der wiene folle minder as oare jierren. Mar der binne ek in pear soarten dy't profitearre ha, lykas de distelflinter. Dy moat fanút Súd-Afrika komme en dy hat profitearre fan de súdewyn. Mar dat is in útsûndering."