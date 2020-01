Foarsitter PvdA oer riedslid It Amelân: "It mei, mar ik fyn it net kinnen"

Oanlieding foar de stap is dat Marinus har net thúsfielt yn de koälysje fan PvdA en AmelandEén. Marinus hat it mei har partijgenoaten oer de ferskillen hân en út dat oerlis is lekt nei de parse. Fanwegen dy fertrouwenskrisis is snein foarsitter Tonnie Overdiep fan de PvdA út de partij stapt.

"It is altyd lestich om yn in koälysje te sitten", neffens Konst. "Je slute kompromissen en dêr moatte je je oan hâlde. Dêr sitte altyd spanningen op. En ik tink ek dat de lytse mienskip fan it eilân meispilet."

"Grutte beswieren tsjin"

Dat Marinus bliuwt as partijleas riedslid, begrypt de gewestlik foarsitter net. "It mei, mar ik fyn it net kinnen. Ik haw dêr grutte beswieren tsjin. De partij kin it fertrouwen opsizze yn ien dy't yn de ried sit. Mar oarsom kin dat net, dan moatte je opstappe."

De fraksje fan AmelandEén op It Amelân wol sa gau mooglik om tafel mei alle partijen yn de ried. AmelandEén is de grutste partij op it eilân en foarme mei de PvdA de koälysje. De PvdA hie ien sit, en no net ien mear.

Wethâlder bliuwt foarearst

AmelandEén wol mei alle partijen prate oer hoe't der in nije koälysje komme moat. Dat bart oer fjirtjin dagen, nei de ynstallaasje fan de nije boargemaster fan It Amelân, Leo Pieter Stoel. PvdA-wethâlder Ellen Bruins Slot bliuwt foarearst yn funksje.